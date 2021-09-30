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Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 октября

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,61 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на таком уровне: 26,6175 гривен за 1 доллар (+0,0415 грн). При этом курс доллара на 30 сентября составляет 26,576 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,88 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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