Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 12 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 сентября 2022 года, курс доллара в продаже не вырос на 5 копеек 41,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,20 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 12 сентября составляет 36,7112 гривен за евро (+0,0621 грн).
Напомним, Национальный банк не видит оснований для изменения курса. НБУ имеет возможности для сохранения фиксированного официального курса гривны к доллару на уровне 36,6 гривен.
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