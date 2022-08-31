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Доллар дешевеет: сколько стоит валюта в Украине 31 августа

Новина українською →
Украина, Среда 31 августа 2022 11:32
Доллар дешевеет: сколько стоит валюта в Украине 31 августа Фото: курс доллара снизился на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 августа 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 40,70 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,80 - 30 августа)
  • продажа - 40,55 грн (40,60 - 30 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,65 - 30 августа),
  • продажа - 40,70 грн (40,70 - 30 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 30 августа),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 30 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 31 августа составляет 36,6564 гривен за евро (+0,1024 грн).

Доллар дешевеет: сколько стоит валюта в Украине 31 августа

Напомним, определенный дефицит валюты, который наблюдался в августе 2022 года, был вызван медленным восстановлением экспорта зерновых и задержкой помощи ЕС. При нормальных обстоятельствах курс должен был бы составлять 38-38,5 гривен за доллар, и в сентябре ситуация может выровняться.

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