Доллар дешевеет: сколько стоит валюта в Украине 31 августа
В обменных пунктах Украины сегодня, 31 августа 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 40,70 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,75 грн (39,80 - 30 августа)
- продажа - 40,55 грн (40,60 - 30 августа) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,65 грн (39,65 - 30 августа),
- продажа - 40,70 грн (40,70 - 30 августа) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,00 грн (8,00 - 30 августа),
- продажа - 8,50 грн (8,50 - 30 августа) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 31 августа составляет 36,6564 гривен за евро (+0,1024 грн).
Напомним, определенный дефицит валюты, который наблюдался в августе 2022 года, был вызван медленным восстановлением экспорта зерновых и задержкой помощи ЕС. При нормальных обстоятельствах курс должен был бы составлять 38-38,5 гривен за доллар, и в сентябре ситуация может выровняться.
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