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Доллар дешевеет: сколько стоит валюта в разных регионах Украины

Фото: курс доллара упал еще на 30 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 30 копеек до 35,30 гривен за доллар. Курс евро снизился на 40 копеек до 37,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Курс доллара в крупнейших городах Украины составляют:

Киев

  • покупка - 34,20, продажа - 35,25 грн за доллар.

Львов

  • покупка - 34,40, продажа - 35,25 грн за доллар.

Одесса

  • покупка - 34,20, продажа - 35,20 грн за доллар.

Днепр

  • покупка - 34,30, продажа - 35,60 грн за доллар.

Харьков

  • покупка - 34,25, продажа - 35,55 грн за доллар.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 7 июня составляет 31,389 гривен за евро (+0,0014 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 6 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

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Курс доллара