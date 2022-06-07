Долар дешевшає: скільки коштує валюта в різних регіонах України

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 червня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 30 копійок до 35,30 гривень за долар. Курс євро знизився на 40 копійок до 37,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 7 червня становить 31,389 гривень за євро (+0,0014 гривень).

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 6 червня 2022 року.

В НБУ очікують, що рішення за ставкою знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.