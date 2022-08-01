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Доллар дешевеет после скачка на прошлой неделе: актуальные курсы валют на 1 августа

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 11:15
Доллар дешевеет после скачка на прошлой неделе: актуальные курсы валют на 1 августа Фото: курс доллара упал на 30 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 августа 2022 года, курс доллара в продаже упал на 30 копеек до 40,75 гривен за доллар. Курс евро снизился на 30 копеек до 41,40 гривен за евро, курс злотого упал на 5 копеек до 8,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,35 грн (39,75 - 29 июля)
  • продажа - 40,75 грн (41,05 - 29 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,70 грн (40,05 - 29 июля),
  • продажа - 41,40 грн (41,70 - 29 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,35 - 29 июля),
  • продажа - 8,70 грн (8,75 - 29 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 1 августа составляет 37,3365 гривен за евро (0,3400 гривен).

Доллар дешевеет после скачка на прошлой неделе: актуальные курсы валют на 1 августа

Напомним, Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке в ближайшее время. Для этого регулятор принял решения, которые должны увеличить объем предложения валюты и уменьшить спрос.

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