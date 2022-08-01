Доллар дешевеет после скачка на прошлой неделе: актуальные курсы валют на 1 августа
В обменных пунктах Украины сегодня, 1 августа 2022 года, курс доллара в продаже упал на 30 копеек до 40,75 гривен за доллар. Курс евро снизился на 30 копеек до 41,40 гривен за евро, курс злотого упал на 5 копеек до 8,70 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,35 грн (39,75 - 29 июля)
- продажа - 40,75 грн (41,05 - 29 июля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,70 грн (40,05 - 29 июля),
- продажа - 41,40 грн (41,70 - 29 июля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,35 - 29 июля),
- продажа - 8,70 грн (8,75 - 29 июля) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 1 августа составляет 37,3365 гривен за евро (0,3400 гривен).
Напомним, Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке в ближайшее время. Для этого регулятор принял решения, которые должны увеличить объем предложения валюты и уменьшить спрос.
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