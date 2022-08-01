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Долар дешевшає після стрибка минулого тижня: актуальні курси валют на 1 серпня

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 11:15
Долар дешевшає після стрибка минулого тижня: актуальні курси валют на 1 серпня Фото: курс долара впав на 30 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 серпня 2022 року, курс долара у продажу впав на 30 копійок до 40,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 41,40 гривень за євро, курс злотого впав на 5 копійок до 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,35 грн (39,75 - 29 липня)
  • продаж - 40,75 грн (41,05 - 29 липня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,70 грн (40,05 - 29 липня),
  • продаж - 41,40 грн (41,70 - 29 липня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,30 грн (8,35 - 29 липня),
  • продаж - 8,70 грн (8,75 - 29 липня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 1 серпня становить 37,3365 гривень за євро (0,3400 гривень).

Долар дешевшає після стрибка минулого тижня: актуальні курси валют на 1 серпня

Нагадавши, Національний банк України очікує зниження коливань на готівковому валютному ринку найближчим часом. Для цього регулятор прийняв рішення, які повинні збільшити обсяг пропозиції валюти і зменшити попит.

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