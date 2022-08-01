Долар дешевшає після стрибка минулого тижня: актуальні курси валют на 1 серпня
В обмінних пунктах України сьогодні, 1 серпня 2022 року, курс долара у продажу впав на 30 копійок до 40,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 41,40 гривень за євро, курс злотого впав на 5 копійок до 8,70 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 39,35 грн (39,75 - 29 липня)
- продаж - 40,75 грн (41,05 - 29 липня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,70 грн (40,05 - 29 липня),
- продаж - 41,40 грн (41,70 - 29 липня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,30 грн (8,35 - 29 липня),
- продаж - 8,70 грн (8,75 - 29 липня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 1 серпня становить 37,3365 гривень за євро (0,3400 гривень).
Нагадавши, Національний банк України очікує зниження коливань на готівковому валютному ринку найближчим часом. Для цього регулятор прийняв рішення, які повинні збільшити обсяг пропозиції валюти і зменшити попит.
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