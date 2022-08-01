Долар дешевшає після стрибка минулого тижня: актуальні курси валют на 1 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 серпня 2022 року, курс долара у продажу впав на 30 копійок до 40,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 41,40 гривень за євро, курс злотого впав на 5 копійок до 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 39,35 грн (39,75 - 29 липня)

продаж - 40,75 грн (41,05 - 29 липня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,70 грн (40,05 - 29 липня),

продаж - 41,40 грн (41,70 - 29 липня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,30 грн (8,35 - 29 липня),

продаж - 8,70 грн (8,75 - 29 липня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 1 серпня становить 37,3365 гривень за євро (0,3400 гривень).