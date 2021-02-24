ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 24 лютого

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 07:45
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 24 лютого
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 27,8976 гривень за 1 долар (-0,0328 грн). При цьому курс долара на 23 лютого становить: 27,9304 гривень за 1 долар.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 24 лютого

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів підряд.
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 24 лютого

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,90 гривень за долар, курс купівлі до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,92 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс долара курс НБУ Курс гривні
NEWS
Новий адаптивний карантин почав діяти в Україні: що заборонено
Новий адаптивний карантин почав діяти в Україні: що заборонено
DAILY
Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою