Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 24 лютого

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем .

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 27,8976 гривень за 1 долар (-0,0328 грн). При цьому курс долара на 23 лютого становить: 27,9304 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,90 гривень за долар, курс купівлі до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,92 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.