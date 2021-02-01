Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 28,15 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 34,12 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1200 - 28,1400 грн/доллар, евро 34,1011 - 34,1225 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3727 грн/рубль.

Напомним, 29 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1300 - 28,1500 грн/доллар, евро 34,1723 - 34,1966 грн/евро, российский рубль 0,734 - 0,3738 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 февраля установлен на таком уровне: 28,1324 гривен за 1 доллар (-0,0605 грн). При этом курс доллара на 29 января составляет: 28,1929 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.