Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 1 февраля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снизился на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 февраля установлен на таком уровне: 28,1324 гривен за 1 доллар (-0,0605 грн). При этом курс доллара на 29 января составляет: 28,1929 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 34,6 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.