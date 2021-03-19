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НБУ снизил курс доллара на 19 марта

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 19 марта установлен на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс доллара снижается после роста в течение двух дней.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,6828 гривен за 1 доллар (-0,0150 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,6978 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 33,12 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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