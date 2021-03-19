НБУ снизил курс доллара на 19 марта

Официальный курс гривны к доллару на 19 марта установлен на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс доллара снижается после роста в течение двух дней.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,6828 гривен за 1 доллар (-0,0150 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,6978 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 33,12 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.