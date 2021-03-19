RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ знизив курс долара на 19 березня

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 19 березня, встановлений на рівні 27,68 гривень за долар. Курс долара знижується після зростання протягом двох днів.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6828 гривень за 1 долар (-0,0150 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6978 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 33,12 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
Читайте також
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 18 березня
Прогноз погоди