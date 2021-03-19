НБУ снизил курс доллара на 19 марта

Официальный курс гривны к доллару на 19 марта установлен на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс доллара снижается после роста в течение двух дней.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,6828 гривен за 1 доллар (-0,0150 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,6978 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)