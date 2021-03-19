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НБУ знизив курс долара на 19 березня

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 07:45
НБУ знизив курс долара на 19 березня Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 19 березня, встановлений на рівні 27,68 гривень за долар. Курс долара знижується після зростання протягом двох днів.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6828 гривень за 1 долар (-0,0150 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6978 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара на 19 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара на 19 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 33,12 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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