НБУ знизив курс долара на 19 березня

Офіційний курс гривні до долара на 19 березня, встановлений на рівні 27,68 гривень за долар. Курс долара знижується після зростання протягом двох днів.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6828 гривень за 1 долар (-0,0150 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6978 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)