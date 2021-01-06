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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 11 января

Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 28,2847 гривен за 1 доллар (-0,1181 грн). При этом курс доллара на 6 января составляет: 28,4028 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после роста в начале года.

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Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,30 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 34,92 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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