Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 1 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,27 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 1 ноября установлен на таком уровне: 26,2767 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн). При этом курс доллара на 29 октября составляет 26,3265 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара падает третий день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,28 гривен за доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,66 гривен за евро.