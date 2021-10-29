Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 1 листопада

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,27 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на такому рівні: 26,2767 гривень за 1 долар (-0,0498 грн). При цьому курс долара на 29 жовтня становить 26,3265 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Таким чином, офіційний курс долара падає третій день поспіль. Скріншот (bank.gov.ua)