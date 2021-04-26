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Долар дешевшає: НБУ знизив офіційний курс на 27 квітня

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 16:09
Долар дешевшає: НБУ знизив офіційний курс на 27 квітня Фото: курс долара продовжив падіння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,85 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлено на такому рівні: 27,8558 гривень за 1 долар (-0,0456 грн). При цьому курс долара на 26 квітня становить: 27,9014 гривень за 1 долар.

Долар дешевшає: НБУ знизив офіційний курс на 27 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.

Долар дешевшає: НБУ знизив офіційний курс на 27 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,91 гривень за долар, курс в покупці до 27,89 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 7 копійок до 33,77 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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