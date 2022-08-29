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Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 29 серпня

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 11:07
Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 29 серпня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 серпня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок 40,65 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,55 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,75 грн (39,75 - 26 серпня)
  • продаж - 40,55 грн (40,60 - 26 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,55 грн (39,65 - 26 серпня),
  • продаж - 40,65 грн (40,75 - 26 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,10 - 26 серпня),
  • продаж - 8,55 грн (8,55 - 26 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 29 серпня становить 36,5467 гривень за євро (+0,0659 грн).

Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 29 серпня

Нагадаємо, Міжнародне агентство S & P Global Ratings прогнозує подальшу девальвацію гривні до долара. Падіння валюти буде впливати на ціни.

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