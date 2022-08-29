Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 29 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 серпня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок 40,65 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,55 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 39,75 грн (39,75 - 26 серпня)

продаж - 40,55 грн (40,60 - 26 серпня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,55 грн (39,65 - 26 серпня),

продаж - 40,65 грн (40,75 - 26 серпня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,00 грн (8,10 - 26 серпня),

продаж - 8,55 грн (8,55 - 26 серпня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 29 серпня становить 36,5467 гривень за євро (+0,0659 грн).