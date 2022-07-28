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Долар дешевшає до кошика світових валют: яким буде курс найближчими місяцями

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Україна, Четвер 28 липня 2022 14:14
Долар дешевшає до кошика світових валют: яким буде курс найближчими місяцями Фото: долар почав дешевшати до основних валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара до кошика основних валют у четвер, 28 липня, впав до тритижневого мінімуму. Це відбулося поле підвищення ставки ФРС США на 0,75 п.п. до 2,25% -2,50% і коментарів, які за цим послідували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова ФРС Джером Пауелл на своїй прес-конференції в середу висловився про стримування інфляції досить жорстко, але відмовився від прогнозу розміру наступного підвищення ставок і зазначив, що "в якийсь момент" було б доречно сповільнитися.

"В даний час виникають чутки про те, що долар, можливо, досяг піку, якщо темпи посилення сповільниться у вересні після послідовних рухів на 75 базисних пунктів в червні і липні", - сказав Кеннет Брукс, валютний стратег Societe Generale в Лондоні.

Індекс долара, який вимірює долар США по відношенню до шести валют, знизився на 0,6% за ніч до 106,1, що стало найнижчим рівнем з 5 липня.

Євро, валюта з найбільшою вагою в індексі, практично не змінилася до 1,02045 долара після стрибка на 0,82% за ніч. Фунт стерлінгів виріс на 0,05% до 1,21640 після зростання на 1,06% в середу.

Слабкість долара була найбільш помітною по відношенню до ієни: долар впав майже на 1% по відношенню до японської валюти і досяг найнижчого рівня з початку липня на рівні 135,10 ієни. Ієна була основним одержувачем зростаючої різниці в процентних ставках між Сполученими Штатами та їх глобальними аналогами.

Криптовалюта біткойн зросла на 1,33% до 23 081,18 долара після зростання більш ніж на 8% на попередній сесії.

Минулого тижня долар США продемонстрував найбільше тижневе процентне зниження за два місяці, оскільки ралі на ринку акцій допомогло знизити привабливість долара в якості валюти-притулку, а підвищення ставки Європейським Центральним банком на 50 базисних пунктів допомогло підтримати Євро.

Кошик валют

Індекс долара - це показник, який відображає співвідношення долара до шести валют країн, які є головними партнерами в торгівлі. До цього переліку входять євро, ієна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона і швейцарський франк. Індекс долара був створений компанією JP Morgan в 1973 році і з того часу оновлювався тільки один раз, коли в Європі ввели єдину європейську валюту євро. Базовим значенням індексу був прийнятий рівень 100 пунктів.

Зміцнення долара

У середині липня долар США досяг піку за два десятиліття по відношенню до основних валют (109,29), чому сприяли очікування подальшого агресивного підвищення ставок Федеральною резервною системою. Тоді ж курс досяг паритету з євро.

Як заявила міністр фінансів Джанет Йеллен, зміцнення долара США до світових валют сталося через сильне економічне зростання, дій ФРС щодо підвищення процентних ставок і припливу капіталу.

Водночас, комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні зазначив, що падіння курсу євро до паритету по відношенню до долара викликало серйозну заклопотаність в основному для економік, що розвиваються, а не для єврозони, тому що євро зміцнювався по відношенню до інших основних валют.

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