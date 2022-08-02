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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 2 августа

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Украина, Вторник 02 августа 2022 11:35
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 2 августа Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 августа 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 41,40 гривен за евро, курс злотого не изменился 8,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,40 грн (39,35 - 1 августа)
  • продажа - 40,60 грн (40,75 - 1 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,85 грн (39,70 - 1 августа),
  • продажа - 41,40 грн (41,40 - 1 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 1 августа),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 1 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 августа составляет 37,4133 гривен за евро (+0,0768 гривен).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 2 августа

Напомним, Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке в ближайшее время. Для этого регулятор принял решения, которые должны увеличить объем предложения валюты и уменьшить спрос.

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