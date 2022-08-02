Долар дешевшає: актуальні курси валют на 2 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 серпня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро не змінився-41,40 гривень за євро, курс злотого не змінився 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля-39,40 грн (39,35-1 серпня)

продаж - 40,60 грн (40,75 - 1 серпня) за долар. Середній курс євро становить: купівля-39,85 грн (39,70-1 серпня),

продаж - 41,40 грн (41,40 - 1 серпня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля-8,30 грн (8,30-1 серпня),

продаж - 8,70 грн (8,70 - 1 серпня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 2 серпня становить 37,4133 гривень за євро (+0,0768 гривень).