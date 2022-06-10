Доллар снова дешевеет: актуальные курсы валют на 10 июня
В обменных пунктах Украины сегодня, 10 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 35,35 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 37,65 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,20 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 34,35 (34,40 - 9 июня),
- продажа - 35,35 грн (35,40 - 9 июня) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 36,25 (36,35 - 9 июня),
- продажа - 37,65 (37,70 - 9 июня) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,00 (8,00 -9 июня),
- продажа - 8,20 грн (8,20 - 9 июня) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 10 июня составляет 31,3934 гривен за евро (-0,0176 гривен).
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 9 июня 2022 года.
В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.
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