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Долар знову дешевшає: актуальні курси валют на 10 червня

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 10:48
Долар знову дешевшає: актуальні курси валют на 10 червня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 червня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 35,35 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 37,65 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,20 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 34,35 (34,40 - 9 червня),
  • продаж - 35,35 грн (35,40 - 9 червня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 36,25 (36,35 - 9 червня),
  • продаж - 37,65 (37,70 - 9 червня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 (8,00 - 9 червня),
  • продаж - 8,20 грн (8,20 - 9 червня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 10 червня становить 31,3934 гривень за євро (-0,0176 гривень).

Долар знову дешевшає: актуальні курси валют на 10 червня

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 9 червня 2022 року.

В НБУ очікують, що рішення по ставці знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

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