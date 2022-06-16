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Як довго втримаються рекордно високі ціни на бензин: прогноз на найближчий рік

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Україна, Четвер 16 червня 2022 15:22
Як довго втримаються рекордно високі ціни на бензин: прогноз на найближчий рік Фото: ціни на бензин будуть рекордно високими протягом найближчого року
Автор: Олександр Білоус

Ціни на паливо на заправках залишаться високими і в наступному році через перебої з поставками російської нафти. Нафтопереробні заводи щосили намагаються задовольнити попит, що відновлюється після пандемії, повідомила консалтингова компанія Wood Mackenzie.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тиск повинен знизитися в другій половині наступного року, коли очікується запуск декількох нових великих нафтопереробних заводів, в тому числі на Близькому Сході, говориться в звіті WoodMac.

За словами аналітика Wood Mackenzie Алана Гелдера, на даний момент рекордні ціни на бензин і дизельне паливо в США, Європі та інших країнах знизили світовий попит на нафту приблизно на 1 мільйон барелів на добу, що становить приблизно 1% світового попиту.

"Система виглядає дуже, дуже напруженою, поки не з'явиться невеликий запас нових (переробних) потужностей", - сказав Гелдер агентству Reuters.

За даними WoodMac, прибуток, який нафтопереробні заводи отримують від перегонки сирої нафти в паливо, таке як бензин і дизельне паливо, знаходиться на рекордно високому рівні близько 30 доларів за барель.

Західні санкції щодо російської нафти після її вторгнення в Україну в лютому призвели до зниження видобутку російської нафти і обсягів нафтопереробки і серйозно порушили потоки нафти по всьому світу, що призвело до зростання цін на нафту.

WoodMac очікує, що в наступному році ціни на нафту в середньому складуть близько 100 доларів за барель в порівнянні з 110 доларами в цьому році. Ціни на нафту марки Brent в даний час знаходяться на рівні близько 120 доларів за барель.

Гелдер сказав, що нафтопереробний сектор працює на максимумі, де це можливо, і приділяє першорядну увагу дизельному паливу, але пропозиція залишається недостатньою для задоволення попиту, оскільки економіка продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, піковий сезон споживання палива в Україні очікується в серпні-вересні. Надходження поступово збільшується, але через проблеми в Європі імпорт обмежений.

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Ціни на бензин
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