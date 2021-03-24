Кабмин не будет менять тариф на электроэнергию с 1 апреля: сколько будем платить

Кабинет министров решил сохранить цену на электроэнергию для населения с 1 апреля на прежнем уровне. Цена составит 1,68 гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 марта, которое транслировалось на Youtube.

"Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для населения остается без изменений, т.е 1,68 гривен за кВт", - сказал он. "В то же время мы позволили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства", - добавил он.