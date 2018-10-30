Борги по зарплатах медиків становлять 1,5 млрд гривень, - Супрун

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

До кінця року планується виплатити 90% існуючих боргів

На погашення заборгованості по заробітній платі медичним працівникам потрібно півтора мільярда гривень. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, передає РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За її словами, до кінця року планується виплатити 90% існуючих боргів.

"Ми реалістично порахували, що на погашення боргів медикам у регіонах потрібно півтора мільярда гривень. Через резерв та через декотрі кошти, що були у резерві Національної служби здоров’я України, ми вже розподіляємо 1,4 мільярда гривень. Це потрібно для того, щоб закрити 90% усіх боргів, що є, до кінця року", - зазначила в.о. голови Мінздраву.

Супрун підкреслила, що вже подано усі документи, є розпорядження Кабінету міністрів щодо розподілення резерву в області, щоб виплатити борги по зарплатах. За її словами, є області, що вклалися у субвенцію, тому у них немає заборгованості, а є й інші, які "роками не роблять жодної оптимізації, не змінюють свою відповідальність перед своїми медпрацівниками". В. о. міністра зазначила, що кожного року така заборгованість є в Івано-Франківській області.

Вона також звернула увагу, що у лікарів, з якими підписано декларації, зарплати утричі більші, ніж були.

"Коли у наступному році усі лікарні автономізуються та перейдуть на нову систему фінансування, будемо платити за медичну послугу. Лікарні самі вирішуватимуть, які зарплати мають бути у медперсоналу. Лікарні звільнять від тарифної сітки, тому самі вирішуватимуть розміри зарплат. Передбачаємо, що у 2020-1021 році вже не буде такого явища як заборгованість по зарплатах лікарів, бо не буде субвенцій, і кожна лікарня фінансуватиметься через надання послуг і сама розподілятиме свої кошти", - пояснила в.о. голови МОЗ.

Нагадаємо, у кінці жовтня майже 20 мільйонів українців підписали декларації зі своїми лікарями, про що повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як писало РБК-Україна раніше, з 1 липня в Україні стартувала медична реформа. Згідно з нововведеннями, медустанови первинної ланки будуть фінансуватися у залежності від того, скільки пацієнтів вирішили у них лікуватися. Кампанія по підпису декларацій з лікарями стартувала в Україні з 1 квітня.