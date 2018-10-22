Декларации с врачами подписали почти 20 млн украинцев, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

По словам премьер-министра, 24 тысяч врачей уже получили увеличенные в 2-3 раза зарплаты

Почти 20 миллионов украинцев подписали декларации со своими врачами. Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter, передает РБК-Украина.

Как сообщается, 24 тысяч врачей уже получили увеличенные в 2-3 раза зарплаты.

"Было 5-6 тысяч грн, стало 16-18 тысяч грн. Мы также убрали коррупцию из системы закупки лекарств", - заявил он.

Отметим, с 1 июля в Украине стартовала медицинская реформа. Согласно нововведениям, медучреждения первичного звена будут финансироваться в зависимости от того, сколько пациентов решили у них лечиться. Кампания по подписи деклараций с врачами стартовала в Украине с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что декларации с врачами подписали 14,8 млн украинцев.

Больше всего деклараций было подписано в Винницкой (56%), а также Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. В указанных областях своего врача уже выбрал каждый второй украинец.