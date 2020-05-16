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Долги на рынке электроэнергии достигли 50 млрд грн, - Буславец

Новости » Политика     16.05.2020 - 14:52
Долги на рынке электроэнергии достигли 50 млрд грн, - Буславец
Фото: Ольга Буславец (kmu.gov.ua)

По ее словам, антикризисный штаб наработал ряд решений для урегулирования ситуации и обеспечения стабильности работы энергосистемы

Дефицит средств в энергоотрасли превышает 50 млрд грн, из которых треть - задолженность в угольной отрасли. Об этом заявила и.о. министра энергетики и охраны окружающей среды Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

"На сегодня энергетическая отрасль у нас имеет дефицит средств более 50 млрд гривен, из которых 16 млрд только на угольную отрасль. Ситуация действительно очень сложная", - сказала Буславець.

Она отметила, что созданный антикризисный штаб наработал ряд решений для урегулирования ситуации и обеспечения стабильности работы энергосистемы, в частности путем уменьшения административного вмешательства в работу энергорынка, что привело к такой задолженности.

"Уже на первом заседании антикризисного штаба было наработано комплексные решения, которые направлены на то, чтобы наша энергосистема работала стабильно, эксплуатировались энергетические блоки безопасно, а это очень важно, если мы говорим об атомных блоках. Наши действия направлены для того, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое исказило рынок и привело к тем долгам, которые мы имеем", - сообщила Буславец.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщала, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа системы спецзобязательств перед производителями электроэнергии.

Также она призвала начать расследование причин доведения отрасли за последние 8 месяцев до тяжелейшего кризиса и фактического дефолта отрасли.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Минэнергоэнергетика
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