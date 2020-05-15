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Зеленая альтернатива? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     15.05.2020 - 10:09
Зеленая альтернатива? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

В каком состоянии находится энергетическая отрасль страны? Грозит ли нам Чернобыль-2 из-за изношенности энергоблоков на украиских АЭС?

Есть ли будущее у “зеленой” энергетики в Украине? Действительно ли у нас одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе?

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Ольга Буславец, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020);

Юрий Бойко, вице-премьер-министр Украины (2012-2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2010; 2010-2012);

Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), глава Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;

Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александр Дубинский, народный депутат, “Слуга народа”;

Карл Стурен, основатель и президент компании “Виндкрафт Украина”;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;

Они говорят, а решает народ.

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