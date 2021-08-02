Долги на энергорынке достигли 36,7 млрд грн, - Буславец

"Отрасль энергорынка в долгах, "как в море: ни дна, ни берега, ни сна, ни покоя". Только представьте себе масштабность проблемы: задолженность оптового рынка электрической энергии, который работал до 1 июля 2019 года, составляет 26,9 млрд грн, а нового - 36,7 млрд грн", - сообщила экс-министр.

По ее словам, ситуация с задолженностью на энергорынке ставит под угрозу синхронизацию украинской энергосистемы в ЕС.

"Совершенно очевидно, что такая ситуация на энергорынке - это вызов для национальной безопасности Украины, ведь блокирует любые возможности отрасли развиваться в соответствии с мировыми трендами. При таких неутешительных условиях мы ни к ОЗУ не подготовимся, ни обязательства перед ВИЭ не выполним, а тем более не получим сертификацию "Укрэнерго" для будущей синхронизации с ENTSO-E", - добавила экс-исполняющая обязанности министра.