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Долги на энергорынке достигли 36,7 млрд грн, - Буславец

Автор: Наталия Гурковская

За два года работы нового рынка электрической энергии возникла задолженность в 36,7 млрд гривен.

Об этом РБК-Украина сообщила бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

"Отрасль энергорынка в долгах, "как в море: ни дна, ни берега, ни сна, ни покоя". Только представьте себе масштабность проблемы: задолженность оптового рынка электрической энергии, который работал до 1 июля 2019 года, составляет 26,9 млрд грн, а нового - 36,7 млрд грн", - сообщила экс-министр.

По ее словам, ситуация с задолженностью на энергорынке ставит под угрозу синхронизацию украинской энергосистемы в ЕС.

"Совершенно очевидно, что такая ситуация на энергорынке - это вызов для национальной безопасности Украины, ведь блокирует любые возможности отрасли развиваться в соответствии с мировыми трендами. При таких неутешительных условиях мы ни к ОЗУ не подготовимся, ни обязательства перед ВИЭ не выполним, а тем более не получим сертификацию "Укрэнерго" для будущей синхронизации с ENTSO-E", - добавила экс-исполняющая обязанности министра.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. тонн, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.
Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, лишили реальных производителей средств на закупку топлива и проведения ремонтов.

Оптовые цены на электроэнергию в Украине в течение апреля-июля 2021 года были в 3-4 раза ниже, чем в других странах Европы.

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