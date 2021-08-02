Борги на енергоринку досягли 36,7 млрд грн, - Буславець

"Галузь енергоринку в боргах, «як у морі: ні дна, ні берега, ні сну, ні спокою». Тільки уявіть собі масштабність проблеми: заборгованість оптового ринку електричної енергії, який працював до 1 липня 2019, становить 26,9 млрд грн, а нового – 36,7 млрд грн", - повідомила екс-міністр.

За її словами, ситуація з заборгованістю на енергоринку ставить під загрозою синхронізацію української енергосистеми до ЄС.

"Цілком очевидно, що така ситуація на енергоринку - це виклик для національної безпеки України, адже блокує будь-які можливості галузі розвиватись відповідно до світових трендів. За таких невтішних умов ми ні до ОЗП не підготуємось, ні зобов'язання перед ВДЕ не виконаємо, а тим паче не отримаємо сертифікацію "Укренерго" для майбутньої синхронізації з ENTSO-E", - додала екс-виконуюча обов’язки міністра.