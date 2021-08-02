Борги на енергоринку досягли 36,7 млрд грн, - Буславець

За два роки роботи нового ринку електричної енергії виникла заборгованість в 36,7 млрд гривень.
Про це РБК-Україна повідомила колишня виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець.
"Галузь енергоринку в боргах, «як у морі: ні дна, ні берега, ні сну, ні спокою». Тільки уявіть собі масштабність проблеми: заборгованість оптового ринку електричної енергії, який працював до 1 липня 2019, становить 26,9 млрд грн, а нового – 36,7 млрд грн", - повідомила екс-міністр.
За її словами, ситуація з заборгованістю на енергоринку ставить під загрозою синхронізацію української енергосистеми до ЄС.
"Цілком очевидно, що така ситуація на енергоринку - це виклик для національної безпеки України, адже блокує будь-які можливості галузі розвиватись відповідно до світових трендів. За таких невтішних умов ми ні до ОЗП не підготуємось, ні зобов'язання перед ВДЕ не виконаємо, а тим паче не отримаємо сертифікацію "Укренерго" для майбутньої синхронізації з ENTSO-E", - додала екс-виконуюча обов’язки міністра.
Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля впали на 25% до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.
Ціни на електроенергію упродовж останніх 4 місяців штучно знаходилися на рівні нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників коштів на закупівлю палива і проведення ремонтів.
Оптові ціни на електроенергію в Україні упродовж квітня-липня 2021 року були в 3-4 рази нижчі ніж у сусідніх країнах Європи.