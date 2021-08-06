Долг теплоснабжающих предприятий перед "Николаевгазом" составляет 57,5 млн гривен

По состоянию на 1 августа 2021 года сумма долгов теплоснабжающих предприятий Николаева перед АО "Николаевгаз" составила 57,5 млн гривен. Такая ситуация нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.

В 2021 году предприятия, которые производят тепло для нужд населения, продолжили наращивать задолженность за распределение газа перед АО "Николаевгаз". В компании отметили, что если сейчас сумма долгов составляет около 57 млн ​​гривен, то при такой тенденции к началу отопительного сезона она достигнет суммы 88,6 млн гривен. К числу крупнейших должников входят предприятия ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" и Николаевская ТЭЦ.

"Неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Николаевгаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены участков газопроводов. Эти мероприятия направлены на обеспечение стабильного газоснабжения в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, из-за системных неплатежей со стороны производителей тепла для нужд населения газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.

"До начала отопительного сезона осталось меньше двух месяцев, а нам необходимо осуществить еще много мероприятий, чтобы подготовить систему к зиме. Чтобы успеть реализовать их вовремя, нужны средства. Ведь наша работа напрямую зависит от полноты и своевременности расчетов за распределение газа", - говорит коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

В пресс-службе отметили, что в целом почти 25% доходов АО "Николаевгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные тепловикам.

"Поэтому снижение уровня расчетов со стороны тепловиков негативно сказывается не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.