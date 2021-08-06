Борг теплопостачальних підприємств перед "Миколаївгазом" становить 57,5 млн гривень

Станом на 1 серпня 2021 року сума боргів теплопостачальних підприємств Миколаєва перед АТ "Миколаївгаз" склала 57,5 млн гривень. Така ситуація порушує фінансову стабільність роботи газорозподільного підприємства та стан розрахунків між учасниками ринку.

У 2021 році підприємства, які виробляють тепло для потреб населення, продовжили нарощувати заборгованість за розподіл газу перед АТ "Миколаївгаз". У компанії відзначили, що якщо зараз сума боргів становить близько 57 млн гривень, то при такій тенденції до початку опалювального сезону вона досягне суми 88,6 млн гривень. До числа найбільших боржників входять підприємства ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" і Миколаївська ТЕЦ.

"Незадовільний стан розрахунків теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу АТ "Миколаївгаз" і проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку здійснюється велика частина робіт по установці нового газового обладнання, заміни ділянок газопроводів. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільного газопостачання протягом опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами прес-служби, через системні неплатежі з боку виробників тепла для потреб населення газорозподільна компанія може відчувати проблеми з виплатою заробітних плат працівникам, які зараз активно задіяні в проектах редизайну і модернізації газових мереж, що належать державі.

"До початку опалювального сезону залишилося менше двох місяців, а нам необхідно здійснити ще багато заходів, щоб підготувати систему до зими. Щоб встигнути реалізувати їх вчасно, потрібні кошти. Адже наша робота безпосередньо залежить від повноти і своєчасності розрахунків за розподіл газу", - говорить комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко.

У прес-службі відмітили, що в цілому майже 25% доходів АТ "Миколаївгаз" отримує саме за послуги розподілу газу, надані тепловикам.

"Тому зниження рівня розрахунків з боку тепловиків негативно позначається не тільки на внутрішньому фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на його контрагентах. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ "Оператор ГТС України", - йдеться в повідомленні.