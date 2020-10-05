Долг бытовых потребителей перед "Днепропетровскгазом" достиг 38,5 млн гривен

Газовый вентиль (104.ua)

По состоянию на 1 октября 2020 года долги клиентов за услуги по распределению газа перед АО "Днепропетровскгаз" составляют более 78 млн гривен. Среди крупнейших должников - бытовые потребители, их задолженность составляет около 38,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала карантина, который до сих пор в значительной степени влияет на уровень оплаты потребителей за распределение природного газа, клиенты платили по счетам значительно меньше, чем того требует договор на распределение природного газа и не в полном объеме. Некоторые вообще считали, что правительство разрешило им совсем не платить, хотя мораторий действует только на отключение потребителей от газа. Однако, моратория на взыскание долгов в судебном порядке во время карантина нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в сложившихся условиях предприятие прибегает к крайним мерам и обращается в суд.

"Мы хотим обратить ваше внимание - плата за распределение газа не является каким-то новым платежом. Эти средства выплачивались потребителями всегда и были включены в стоимость кубометра газа. И только с начала 2020 года, в связи с реформированием рынка газа в Украине в соответствии с европейскими стандартами, эту плату вынесено в отдельную квитанцию ​​- как отдельную услугу для каждого клиента", - отмечает коммерческий директор АО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

По словам пресс-службы, накануне отопительного сезона вопрос своевременного расчета за доставку голубого топлива стоит как никогда остро.

"АО "Днепропетровскгаз" в первую очередь отвечает за безопасное и бесперебойное распределение газа потребителям. Контроль и своевременная замена оборудования, реновация и модернизация газопровода, круглосуточная работа аварийно-диспетчерской службы "104" - все это заложено в тариф на распределение газа, который потребители обязаны оплачивать вовремя и в полном объеме", - говорится в сообщении.

АО "Днепропетровскгаз" призывает клиентов не допускать наращивания долгов и своевременно рассчитываться за услуги доставки газа, ведь от этого зависит надежность и бесперебойность газоснабжения. Оплатить распределение газа можно онлайн, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Среди вариантов онлайн-оплаты: Личный кабинет, Viber и Telegram боты 7104.ua.