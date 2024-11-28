Долетить до більшої частини континенту. NYT дізналось ймовірні характеристики "Орєшніка"

Російська нова ракета "Орєшнік" здатна переносити ядерну зброю. Однак наразі не відомо, якою саме вибухівкою, якщо вона взагалі була, ракета вдарила по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, у США вважають, що "Орєшнік" - це модтфікація російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж", випробування якої проводять із 2011 року.

За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райта, назва "Орєшнік" - це ймовірне відсилається на суббоєприпаси, що нагадують грона лісових горіхів

"Ця система перебуває в розробці вже деякий час", - вважає експерт з нерозповсюдження ядерної зброї з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс.

Водночас Райт зауважив, що між ракетними системами "Орєшнік" і "Рубєж" є деякі фізичні відмінності. Уламки з місця удару вказують на те, що "Орєшнік" має розмір близько 92 см в окружності, тоді як "Рубєж" - 1 м 83 см.

Ймовірно, це пояснюється тим, що "Орєшнік" розрахований на польоти на менші відстані, ніж "Рубєж". Адже "Рубєж" може досягти цілі в будь-якій точці Землі, а "Орєшнік" може пролетіти близько 5 488 км. Навіть така відстань дозволить їй досягти більшої частини Європи.

Аналітик британської компанії Janes Нік Браун, що спеціалізується на оборонній розвідці, заявив, що "Орєшнік" є найдалекобійнiшою зброєю, яку колись використовували в конфліктах у Європі.

Також експерти вважають, що "Рубєж" може нести до чотирьох боєголовок. А "Орєшнік", для удару по Дніпру, ніс шість боєголовок, кожна з яких складалася з шести суббоєприпасів.

Удар по Дніпру