Доларове затишшя: обмінники та банки дали "свіжий" курс валют на 30 червня

Вранці 30 червня валютний ринок України демонструє ознаки стабілізації: середні курси долара та євро в обмінниках та банках майже не змінилися або демонструють незначне зниження.
Де сьогодні найвигідніші умови купівлі валюти у провідних банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
За даними порталу Minfin, вранці 30 червня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом у 44,85 (-5 коп) гривні, а здати - по 44,75 (-5 коп) гривні.
Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,52 (-6 коп) гривні, а купують - по 51,35 (без змін) гривні.
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)
Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,08 (-1 коп) гривні, а купують - по 44,59 (-4 коп) гривні.
Євро в банках сьогодні обійдеться у 51,52 (+2 коп) гривні для покупки, а здати можна по 50,86 (-1 коп) гривень.
Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,05 (без змін) гривень, а карткою - 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях "Привату" можна купити по 51,49 (-1 коп) гривні, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.
Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45,10 (без змін) гривень, а для карток - 45,20 (без змін) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні обійдеться у 51,55 (без змін) гривню, а для карток курс 51,65 (без змін) гривень.
"Пумб" продає долари в касах по 45,30 (без змін) гривень, а карткою - 45,10 (без змін) гривеень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (+10 коп) гривні.
Monobank продає долари по 45,03 (без змін) гривні, а євро обійдеться у 51,52 (без змін) гривні.
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