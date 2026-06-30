Долларовое затишье: обменники и банки дали "свежий" курс валют на 30 июня

Утром 30 июня валютный рынок Украины показывает признаки стабилизации: средние курсы доллара и евро в обменниках и банках почти не изменились или демонстрируют незначительное снижение.
Где сегодня самые выгодные условия покупки валюты в ведущих банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным портала Minfin, утром 30 июня доллар в обменниках можно купить по среднему курсу в 44,85 (-5 коп) гривны, а сдать - по 44,75 (-5 коп) гривны.
Евро в обменниках сегодня продают по 51,52 (-6 коп) гривны, а покупают - по 51,35 (без изменений) гривны.
Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)
Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,08 (-1 коп) гривны, а покупают - по 44,59 (-4 коп) гривны.
Евро в банках сегодня обойдется в 51,52 (+2 коп.) гривны для покупки, а сдать можно по 50,86 (-1 коп.) гривен.
Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (без изменений) гривен, а картой - 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях "Привата" можно купить по 51,49 (-1 коп) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,10 (без изменений) гривен, а для карточек - 45,20 (без изменений) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня обойдется в 51,55 (без изменений) гривну, а для карт курс 51,65 (без изменений) гривен.
"Пумб" продает доллары в кассах по 45,30 (без изменений) гривен, а картой - 45,10 (без изменений) гривень. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (+10 коп.) гривны.
Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро обойдется в 51,52 (без изменений) гривны.
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