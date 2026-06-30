Долларовое затишье: обменники и банки дали "свежий" курс валют на 30 июня

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Валютная стабильность: По состоянию на утро 30 июня рынок валют демонстрирует признаки затишья. Курсы доллара и евро в обменниках и банках преимущественно остались на уровне предыдущего дня или претерпели минимальные изменения (в пределах нескольких копеек).

По состоянию на утро 30 июня рынок валют демонстрирует признаки затишья. Курсы доллара и евро в обменниках и банках преимущественно остались на уровне предыдущего дня или претерпели минимальные изменения (в пределах нескольких копеек). Средние показатели: В обменниках доллар можно приобрести в среднем за 44,85 грн, евро - за 51,52 грн. В банковских учреждениях средний курс продажи доллара составляет 45,08 грн, евро - 51,52 грн.

В обменниках доллар можно приобрести в среднем за 44,85 грн, евро - за 51,52 грн. В банковских учреждениях средний курс продажи доллара составляет 45,08 грн, евро - 51,52 грн. Самые выгодные предложения: Среди проанализированных банков самый низкий курс продажи доллара сегодня предлагает Monobank (45,03 грн) и ПриватБанк (45,04-45,05 грн).

Среди проанализированных банков самый низкий курс продажи доллара сегодня предлагает Monobank (45,03 грн) и ПриватБанк (45,04-45,05 грн). Динамика: Большинство банков держат стабильные курсы, однако отдельные учреждения, например "Пумб", повысили стоимость евро в отделениях на 10 коп. (до 51,90 грн.).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, утром 30 июня доллар в обменниках можно купить по среднему курсу в 44,85 (-5 коп) гривны, а сдать - по 44,75 (-5 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,52 (-6 коп) гривны, а покупают - по 51,35 (без изменений) гривны.

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,08 (-1 коп) гривны, а покупают - по 44,59 (-4 коп) гривны.

Евро в банках сегодня обойдется в 51,52 (+2 коп.) гривны для покупки, а сдать можно по 50,86 (-1 коп.) гривен.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (без изменений) гривен, а картой - 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях "Привата" можно купить по 51,49 (-1 коп) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,10 (без изменений) гривен, а для карточек - 45,20 (без изменений) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня обойдется в 51,55 (без изменений) гривну, а для карт курс 51,65 (без изменений) гривен.

"Пумб" продает доллары в кассах по 45,30 (без изменений) гривен, а картой - 45,10 (без изменений) гривень. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (+10 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро обойдется в 51,52 (без изменений) гривны.