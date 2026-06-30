ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Долларовое затишье: обменники и банки дали "свежий" курс валют на 30 июня

09:09 30.06.2026 Вт
2 мин
В каких банках сегодня действуют самые лучшие условия для покупки валюты?
aimg Ирина Гамерская
Долларовое затишье: обменники и банки дали "свежий" курс валют на 30 июня Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Утром 30 июня валютный рынок Украины показывает признаки стабилизации: средние курсы доллара и евро в обменниках и банках почти не изменились или демонстрируют незначительное снижение.

Где сегодня самые выгодные условия покупки валюты в ведущих банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Валютная стабильность: По состоянию на утро 30 июня рынок валют демонстрирует признаки затишья. Курсы доллара и евро в обменниках и банках преимущественно остались на уровне предыдущего дня или претерпели минимальные изменения (в пределах нескольких копеек).
  • Средние показатели: В обменниках доллар можно приобрести в среднем за 44,85 грн, евро - за 51,52 грн. В банковских учреждениях средний курс продажи доллара составляет 45,08 грн, евро - 51,52 грн.
  • Самые выгодные предложения: Среди проанализированных банков самый низкий курс продажи доллара сегодня предлагает Monobank (45,03 грн) и ПриватБанк (45,04-45,05 грн).
  • Динамика: Большинство банков держат стабильные курсы, однако отдельные учреждения, например "Пумб", повысили стоимость евро в отделениях на 10 коп. (до 51,90 грн.).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, утром 30 июня доллар в обменниках можно купить по среднему курсу в 44,85 (-5 коп) гривны, а сдать - по 44,75 (-5 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,52 (-6 коп) гривны, а покупают - по 51,35 (без изменений) гривны.

Долларовое затишье: обменники и банки дали &quot;свежий&quot; курс валют на 30 июня

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,08 (-1 коп) гривны, а покупают - по 44,59 (-4 коп) гривны.

Евро в банках сегодня обойдется в 51,52 (+2 коп.) гривны для покупки, а сдать можно по 50,86 (-1 коп.) гривен.

Долларовое затишье: обменники и банки дали &quot;свежий&quot; курс валют на 30 июня

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (без изменений) гривен, а картой - 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях "Привата" можно купить по 51,49 (-1 коп) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,10 (без изменений) гривен, а для карточек - 45,20 (без изменений) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня обойдется в 51,55 (без изменений) гривну, а для карт курс 51,65 (без изменений) гривен.

"Пумб" продает доллары в кассах по 45,30 (без изменений) гривен, а картой - 45,10 (без изменений) гривень. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (+10 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро обойдется в 51,52 (без изменений) гривны.

Читайте также: Что ждать от доллара летом и как курс влияет на цены в магазинах: блиц с банкиром

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
"С Бандерой не вступить": в Польше пригрозили блокировать путь Украины в ЕС
"С Бандерой не вступить": в Польше пригрозили блокировать путь Украины в ЕС
Аналитика
Лишать всех украинских мужчин защиты в ЕС – дискриминация: комиссар СЕ О'Флаэрти
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Лишать всех украинских мужчин защиты в ЕС – дискриминация: комиссар СЕ О'Флаэрти