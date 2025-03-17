З доларом і євро все буде добре: у Раді НБУ порадили українцям не бігти до обмінників

Коливання курсу долара до євро на міжнародних ринках - це не привід для того, щоб продавати ці валюти. Із доларом та євро все буде добре.

Про це заявив член Ради Національного банку України Василь Фурман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Отже, головна теза з того, що ми маємо зараз зафіксувати, що ні не здаємо долари, ні не здаємо євро. Сидимо спокійно",- сказав він.

За його словами, яку валюту купувати, - це особисте рішення кожної людини, але потрібно дотримуватися правила "не класти яйця в одну корзину".

Фурман нагадав, що НБУ не дає ніяких інвестиційних порад з одного боку. "Але з іншого боку зрозуміло, що і з євро і з доларом буде все добре", - сказав член Ради НБУ.

Він зазначив, що зростання курсу євро - це не привід "умовно там бігти здавати долар чи бігти там купувати євро".

Ситуація на світових ринках

Фурман розповів, що протягом останнього місяця євро посилюється по відношенню до долара. Хоча з листопада минулого року після оголошення перемоги Дональда Трампа на виборах навпаки долар посилювався до євро.

На його думку, коли мова йде про торгівельні війни, то ринки дуже насторожені і є дуже велика невизначеність ситуації. І це перший фактор, який сьогодні ну впливає на те, що євро навпаки посилюється.

Також євро посилюється оскільки країни ну Євросоюзу заявили про те, що у них є стратегія щодо посилення обороноздатності ЄС і виділяються сотні мільярдів євро у відповідні фонди по забезпеченню безпеки країн Європейського Союзу, вважає він.

"І ми бачимо, як акції країн ЄС зростають, а фондовий ринок США падає. Поки що падає, але треба дивитися на будь-які тенденції в середньостроковій перспективі, просто не протягом одного дня чи протягом одного місяця. Зараз мені важко сказати що буде далі", - сказав Фурман.

Член Ради НБУ нагадав, що в Україні основна валюта долар, і НБУ визначає співвідношення гривні до долара, після чого на підставі основного курсу визначаються курси інших валют

"У зв'язку з тим, що на міжнародних ринках йде посилення євро, ми бачимо що євро до гривні зростає (вище 45 гривень, - ред.)", - сказав він.