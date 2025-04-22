Долари не потрібні? Чому українці здають валюту та що буде з курсом

Як зазначається в огляді, дефіцит валюти різко зменшився минулого тижня завдяки меншому попиту на валюту. На безготівковому ринку чиста купівля валюти скоротилася майже на третину до 185 млн доларів.

За даними інвесткомпанії, у роздрібному сегменті вперше з серпня 2023 року продаж валюти перевищив купівлю, і населення продало на 32 млн доларів більше, ніж купило.

Продаж валюти переважав як у готівковому, так і безготівковому сегментах. Тож у підсумку загальний дефіцит валюти на ринку зменшився на 57% до 153 млн доларів.

НБУ скористався зниженням дефіциту валюти і зменшив інтервенції на 41% до 314 млн доларів, зберігши курс гривні до долара США на рівні 41,39 грн/долар. Однак, через подальше зростання вартості євро відносно долара послабив офіційний курс гривні до євро на 0,2% до чергового максимуму - 47,03 грн/євро, йдеться в огляді.



Прогноз курсу

Як зазначають аналітики, передсвятковий тиждень відзначився зменшенням активності бізнес-покупців валюти та збільшенням продажу валюти населенням у переддень Великодня. Саме тому відбулося значне зниження дефіциту валюти, що й посприяло зменшенню інтервенцій НБУ без суттєвого впливу на курс гривні.

"За таких умов НБУ має ще менше причин для переходу до поступового ослаблення гривні і за більшої міжнародної допомоги може зберігати курс близьким до поточного рівня ще тривалий час", - йдеться в огляді.