Долар зростає: обмінники оновили курси валют

На ранок 11 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 40,90 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 грн, євро по 43,55 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,49-40,52 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 11 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4246 грн за 1 долар (+0,1761 грн). Курс євро становитиме 43,4726 гривень за 1 євро (-0,3983 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у середині червня валютний ринок увійде в стан відносного спокою. Однак очікуються нові курсові коридори у 40-41 грн/долар, 43-46 грн/євро.

За його словами, щоденні коливання курсів валют можуть впадати у вічі, однак у тижневому вимірі суттєвих стрибків не очікується.