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Долар зростає: обмінники оновили курси валют

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 31 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,15 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,65 гривні, євро по 44,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,63-40,68 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це восьмий рекорд поспіль.

Офіційний курс на 31 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5001 грн за 1 долар (+0,0169 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 30 травня – 40,4832.

Курс євро становитиме 43,8171 гривень за 1 євро (-0,1031 грн).

Прогноз курсу

Нагадаємо, долар різко подорожчав наприкінці травня. За місяць офіційний курс піднявся на 2,1% - до 40,50 грн/долар.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку в червні, як і раніше, діятиме режим "керованої гнучкості", який опиниться в частих, але незначних валютних змінах.

За його словами, курс може періодично зростати або знижуватися : вектори змінюватимуться кожні 3-4 дні, а допустиме відхилення від початкового курсу становитиме в середньому 2%.

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