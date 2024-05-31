Долар зростає: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 31 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,15 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,70 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,65 гривні, євро по 44,00 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,63-40,68 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це восьмий рекорд поспіль.
Офіційний курс на 31 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5001 грн за 1 долар (+0,0169 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 30 травня – 40,4832.
Курс євро становитиме 43,8171 гривень за 1 євро (-0,1031 грн).
Нагадаємо, долар різко подорожчав наприкінці травня. За місяць офіційний курс піднявся на 2,1% - до 40,50 грн/долар.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку в червні, як і раніше, діятиме режим "керованої гнучкості", який опиниться в частих, але незначних валютних змінах.
За його словами, курс може періодично зростати або знижуватися : вектори змінюватимуться кожні 3-4 дні, а допустиме відхилення від початкового курсу становитиме в середньому 2%.