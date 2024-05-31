ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар зростає: обмінники оновили курси валют

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 10:14
UA EN RU
Долар зростає: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 31 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,15 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,65 гривні, євро по 44,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,63-40,68 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це восьмий рекорд поспіль.

Офіційний курс на 31 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5001 грн за 1 долар (+0,0169 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 30 травня – 40,4832.

Курс євро становитиме 43,8171 гривень за 1 євро (-0,1031 грн).

Прогноз курсу

Нагадаємо, долар різко подорожчав наприкінці травня. За місяць офіційний курс піднявся на 2,1% - до 40,50 грн/долар.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку в червні, як і раніше, діятиме режим "керованої гнучкості", який опиниться в частих, але незначних валютних змінах.

За його словами, курс може періодично зростати або знижуватися : вектори змінюватимуться кожні 3-4 дні, а допустиме відхилення від початкового курсу становитиме в середньому 2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде