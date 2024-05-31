Доллар растет: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 31 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,1 5 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,65 гривен, евро по 44,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,63-40,68 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это восьмой рекорд подряд.

Официальный курс на 31 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,5001 гривен за 1 доллар (+0,0169 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 30 мая - 40,4832.

Курс евро составит 43,8171 гривен за 1 евро (-0,1031 грн).

Прогноз курса

Напомним, доллара резко подорожал в конце мая. За месяц официальный курс поднялся на 2,1% до 40,50 грн/доллар.

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка в июне по-прежнему будет действовать режим "управляемой гибкости", который окажется в частых, но незначительных валютных изменениях.

По его словам, курс может периодически расти или снижаться: векторы будут меняться каждые 3-4 дня, а допустимое отклонение от начального курса составит в среднем 2%.