ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар зростає: обмінні пункти виставили нові курси валют

Україна, Вівторок 13 лютого 2024 10:18
UA EN RU
Долар зростає: обмінні пункти виставили нові курси валют Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 коп. до 38,30 грн., курс євро зріс на 10 коп. до 41,70 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 гривні, євро по 40,90 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,96-37,99 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ різко підвищив офіційний курс долара. Офіційний курс на 13 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8951 грн за 1 долар (+0,2717 грн). Курс євро становитиме 40,8092 гривень за 1 євро (+0,2963 грн).

Ситуація на ринку

Минулого тижня курс долара коливався у вузькому діапазоні. Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів у зв'язку із зменшенням дефіциту валюти. НБУ продав 200,40 млн доларів. Це мінімальний обсяг з початку квітня минулого року

Однак із понеділка курс пішов угору. На міжбанківському ринку курс зріс приблизно на 30 копійок, на готівковому ринку - на 25 копійок. Готівковий курс з осені минулого року залежить переважно від курсу на міжбанку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Умови змінюються. У яких країнах скоротять виплати українцям 2024 року
Умови змінюються. У яких країнах скоротять виплати українцям 2024 року
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги