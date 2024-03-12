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Долар зростає: новий курс в обмінниках

Україна, Вівторок 12 березня 2024 10:54
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Долар зростає: новий курс в обмінниках Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара у обмінних пунктах України продовжує рот. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,65 грн, курс євро зріс на 15 коп. до 42,30 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,15 гривні, євро по 41,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,18 - 38,22 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 12 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3825 грн за 1 долар (+0,2415 грн). Курс євро становитиме 41,9559 гривень за 1 євро (+0,2602 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року.

Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

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