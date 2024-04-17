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Долар зростає: курси валют в обмінниках

Україна, Середа 17 квітня 2024 10:03
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Долар зростає: курси валют в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,80 гривні, курс євро не змінився - 42,85 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,30 гривні, євро по 42,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,55-39,57 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України залишив курс долара до гривні на рівні попереднього дня. Долар призупинив зростання після подорожчання за шість днів поспіль.

Офіційний курс на 17 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5737 грн за 1 долар (0,0000 грн). Курс залишається на історичному максимумі.

Курс євро становитиме 42,1222 гривень за 1 євро (-0,0396 грн).

Прогноз курсу

Міжнародний валютний фонд дав прогноз курсу долара щодо гривні до 2029 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс становитиме: 2024 рік - 41,0 грн/долар, 2025 рік - 45,8 грн/долар.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.

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