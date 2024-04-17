Доллар растет: свежие курсы валют в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,80 гривен, курс евро не изменился - 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,30 гривен, евро по 42,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,55-39,57 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс доллара к гривне на уровне предыдущего дня. Доллар приостановил рост после подорожания шесть дней подряд.

Официальный курс на 17 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,5737 гривен за 1 доллар (0,0000 грн). Курс остается на историческом максимуме.

Курс евро составит 42,1222 гривен за 1 евро (-0,0396 грн).

Прогноз курса

Международный валютный фонд дал прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс составит: 2024 год - 41,0 грн/доллар, 2025 год - 45,8 грн/доллар.

Напомним, Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.